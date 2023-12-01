"Не рано ли Динамо попрощалось с Бурдой? Я всегда считал и продолжаю считать Никиту очень сильным защитником. Да, его мучили постоянные травмы в последние годы. Однако он обладает многими качествами. Он хорошо читает игру, начинает атаки, имеет хорошее первое касание и пас, умело действует в воздухе и защите.

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Могу долго перечислять. Мне непонятно, почему его не оставили в Динамо. Возможно, были какие-то подводные камни, возможно, недоразумения с тренерским штабом. Был бы он полезен сейчас Динамо? Конечно. Он бы помог команде. Бурда – защитник высокого уровня", – поделился Ориховский в интервью Українському футболу.

Напомним, Бурда выступал за Динамо с 2015 года (за основную команду), а в июле 2023-го стал игроком Колоса, перебравшись на правах свободного агента. Также успел полгода поиграть за Зарю (март – июнь 2023-го). В текущем сезоне Никита сыграл за Колос в 13 матчах, отметившись голом и ассистом.

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