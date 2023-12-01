"Та Заря, которую я помнил и знал, исчезла. Что осталось? Пародия, видимо. Кто-то в офисе (потому что осталось из 4-5 человек) это прочитает и скажет, что вот, неблагодарный. Но нет. И вот почему. Провалено все.

Заря разгромно проиграла Генту и де-юре вылетела из Лиги конференций – кипер бельгийцев получил ужасную травму

1. ЛК.

2. Чемпионат.

3. Кубок.

Просто всё.

Клуб функционирует "на минималках", рассчитывая не знаю на что. Я, бл*ха, дважды решил посмотреть игру Зари за неделю, а такое впечатление, что включил ПорнХаб. Так там же же интереснее, чем здесь. Реально. Конечно, есть этика, но уже дошутились до Первой лиги почти. Шейхов, которые хотят купить Зарю я не вижу. Футболка так и осталась пустой без титульного спонсора. А впереди... горизонт. Тьфу.

Веришь в клуб, веришь. И что? И просто ничего. И никого. Ни президента, ни менеджеров, ни тренеров, ни игроков. Ни-ко-го. Остался лишь персонал в вышеупомянутом офисе, который добросовестно выполняет свою работу. Пока что. Нет больше ни Веридубов, ни Скрипников, ни Манчестер Юнайтед, ни Лейпцига, ни тех ярких групп Лиги Европы, ни того кайфа, ради которого ты мог работать за любую мизерную зарплату, но бы только этот кайф чувствовать. А вот что дальше?", – написал Козырев на своей странице в Facebook.

Напомним, что после поражения от Гента (1:4) Заря осталась без шансов на выход из группы Лиги конференций. Луганцы также вылетели из Кубка Украины, а в чемпионате занимают 15 место из 16 возможных.

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