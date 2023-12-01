Вихованець Динамо Павло Оріховський, який зараз виступає за Колос, поділився думками про свого одноклубника – Микиту Бурду.

"Чи не зарано Динамо попрощалось з Бурдою? Я завжди вважав та продовжую вважати Микиту дуже сильним захисником. Так, його мучили постійні травми останніми роками. Проте він володіє багатьма якостями. Він добре читає гру, розпочинає атаки, має хороший перший дотик та пас, вміло діє у повітрі та захисті.

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Можу довго перераховувати. Мені незрозуміло, чому його не залишили у Динамо. Можливо, були якісь підводні камені, можливо, непорозуміння із тренерським штабом. Чи був би він корисний зараз Динамо? Звісно. Він би допоміг команді. Бурда – захисник високого рівня", – поділився Оріховський в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Бурда виступав за Динамо з 2015 року (за основну команду), а в липні 2023-го став гравцем Колоса, перебравшись на правах вільного агента. Також встиг пів року пограти за Зорю (березень – червень 2023-го). У поточному сезоні Микита зіграв за Колос в 13 матчах, відзначившись голом та асистом.

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