Нагадаємо, у 4-х матчах під керівництвом Шевченка Дженоа не програла лише раз – 0:0 з Удінезе. Рома, Мілан і Ювентус обіграли генуезців із загальним рахунком 7:0.

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"Не знаю, мені здається, він поквапився з вибором. Важко йому буде. Не тому, що він поганий тренер, я добре знаю Андрія Миколайовича. Це супертренер, який показав свою роботу і знання у роботі зі збірною України.

Дженоа перебуває на тому місці, на якому перебуває. Думаю, Андрій Миколайович є фахівцем достатньо високого рівня, тому його це не злякає. Впевнений, що він впорається і зможе працювати в не лише сильних чемпіонатах, а й у топових клубах топ-ліг, які борються за чемпіонство", – розповів Вернидуб в ефірі Бомбардир.

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