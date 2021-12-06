"Мы пытались "оставаться" в игре. Команда старалась, но очень много потерь, было трудно даже собрать стартовый состав. Мы не создали ни одного момента, но во втором тайме были атаки – впрочем, не получилось их чем-нибудь завершить.

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3-5-2? Продолжим играть по этой схеме, потому что она подходит тем, кто может выходить на поле. Мы хотели, чтобы полузащитники и нападающие действовали ближе друг к другу, но с этим были проблемы, особенно в первом тайме, было тяжело, когда соперник оказывал давление.

У нас нет нападающего, который может держать мяч. Экубан старался, у Бьянки минимальный опыт в Серии А. Надо работать, пытаться прогрессировать. Сегодня мы пытались создать проблемы Ювентусу благодаря подготовленным схемам.

Мы знали, что календарь тяжелый. Травм много. Надо не сдаваться и идти вперед. Когда вернутся лучшие игроки, мы сможем улучшить ситуацию, если будем хорошо работать. Кришито и Дестро, возможно, постараются восстановиться к дерби", – приводит слова тренера Telegram-канал Гранде Шева.

Отметим, что в четырех турах чемпионата под руководством Шевченко "грифоны" набрали всего 1 очко.

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