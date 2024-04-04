Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис находится в поисках нового спортивного директора после неубедительной работы Мауро Мелузо. Сообщалось о том, что он уже договорился с директором Ювентуса Джованни Манной, который подбирал для "Старой синьоры" команду U-19, в которой оказалось много талантов.

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Однако Манна был не первым выбором президента Наполи. Согласно Corriere dello Sport, несколько недель назад Де Лаурентис связывался с Джованни Сартори и предлагал ему обсудить сотрудничество сразу по завершении этого сезона. Сообщается, что Сартори ответил Де Лаурентису: "Нет, спасибо, мне и здесь хорошо".

За последние несколько лет Сартори выстроил прочные отношения с президентом Болоньи Джои Сапуто и его сыном Лукой и доволен направлением проекта в клубе. Болонья занимает четвёртое место в Серии А по итогам 30 туров.

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