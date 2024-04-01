В рамках программы дня в итальянской Серии А запланировано несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 30-й тур

Болонья – Салернитана – 3:0

Голы: Орсолини, 14, Салемакерс, 44, Ликояннис, 90+2

Кальяри – Верона – начало в 16:00

Сассуоло – Удинезе – начало в 16:00

Лечче – Рома – начало в 19:00

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Болонья в двух ближайших турах будет оставаться в зоне ЛЧ. Это стало возможным благодаря домашней победе над Салернитаной – "россоблу" забили дважды еще до перерыва, а в на последних секундах встречи добили "гранатовых" третьим голом. 3:0. Таким образом, подопечные Тьяго Мотты оторвались от Ромы на 6 очков при преимуществе над римлянами в личных встречах.

Салемакерс оформил гол + пас, а Орсолини не только забил шедевральный гол, но и оформил рекорд. Рикардо стал третьим футболистом в истории Болоньи в 3-очковую эру, которому удалось забить 10+ голов в двух сезонах (после Марко Ди Вайо и Джузеппе Синьори).

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