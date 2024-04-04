Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс перебуває в пошуках нового спортивного директора після непереконливої роботи Мауро Мелузо. Повідомлялося про те, що він уже домовився з директором Ювентуса Джованні Манною, який підбирав для "Старої синьйори" команду U-19, в якій виявилося багато талантів.

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Однак Манна був не першим вибором президента Наполі. Згідно з Corriere dello Sport, кілька тижнів тому Де Лаурентіс зв'язувався з Джованні Сарторі та пропонував йому обговорити співпрацю одразу після завершення цього сезону. Повідомляється, що Сарторі відповів Де Лаурентісу: "Ні, дякую, мені і тут добре".

За останні кілька років Сарторі вибудував міцні стосунки з президентом Болоньї Джої Сапуто і його сином Лукою і задоволений напрямком проекту в клубі. Болонья посідає четверте місце в Серії А за підсумками 30 турів.

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