Наполи под руководством Франческо Кальцони еще не знал поражений в чемпионате, а в случае домашней победы над Аталантой команда вернулась бы в борьбу за ЛЧ – до нее оставалось бы всего шесть очков. Задача казалась не очень тяжелой, учитывая 4-матчевую безвыигрышную серию бергамасков.

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Впрочем, вместо триумфа партенопейцев ждало фиаско. Гости могли открывать счет уже на 3-й минуте в результате разрезного паса Пашалича, однако Миранчук пробил в штангу. На 26-й минуте эта парочка организовала гол, который практически сразу мог отквитать Осимхен – Виктор переиграл голкипера, но Скальвини выбил мяч с линии ворот!

Пропустив, Наполи раскрылся и получил еще один гол. Сначала с передачи Миранчука мог отличиться Пашалич (не удалось), а на 45-й минуте с ним обыгрался Скамакка – после чего пробил метров с 16-ти. Точно в дальний угол. 0:2! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Во втором тайме Наполи проснулся, перехватив инициативу и создав несколько классных моментов. В частности, на 55-й минуте мяч дважды попадал в стойку ворот Аталанты (после ударов Зелински и Лоботки), а на 62-й Нгонж едва не выскочил один на один (голкипер опередил его). Также хорошие выстрелы из пределов штрафной наносили Осимхен и Гин, однако Карнесеки держал "Богиню" в игре.

Постепенно подопечные Джан Пьеро Гасперини стали ловить Наполи на контратаках. Запоров несколько из них, гости в конце концов наказали партенопейцев – на 88-й Коопмейнерс добил их с передачи Руджери. 0:3. Этот гол стал последним во встрече. Аталанта празднует разгром.

Бергамаски оторвались от неаполитанцев на 5 очков. "Богиня" держится на шестой позиции с 50 зачетными баллами в активе. До зоны ЛЧ не хватает 4 очков.

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