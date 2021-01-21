"Увольнение Лопетеги было наиболее болезненным для меня, потому что он первоклассный тренер и человек. Его единственная черная полоса в карьере пришлась на период работы в Реале. Я был очень рад за него, когда он выиграл Лигу Европы с Севильей. Лопетеги заслужил эту победу.

Севилья продолжила сотрудничество с Лопетеги

В Реале он выполнил прекрасную работу, но ему не повезло. Не было результатов, и это было не лучшее время для клуба. Он пришел в клуб, который только что выиграл три Лиги чемпионов подряд, а потом ушел Криштиану. Было ясно, что год не будет легким.

Честно говоря, мне было очень жаль его. Ему я сочувствовал больше всех, потому что был и остаюсь уверен в способностях Лопетеги как тренера и как личности", – цитирует Крооса AS.

Напомним, Лопетеги возглавил Реал летом 2018-го, но из-за провальных результатов клуба был уволен сразу за несколько месяцев.

"Больше ждать нельзя": Флорентино Перес анонсировал революционные изменения в футболе – Реал идет на конфликт с УЕФА