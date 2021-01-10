Хулен Лопетеги продолжит работать наставником Севильи. 54-летний специалист уже заключил новый контракт, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение рассчитано до 2024 года. Предыдущий контракт действовал до 2022-го. Хулен тренирует андалусийцев с лета 2019 года и успел выиграть с ними Лигу Европы сезона 2019/20. До этого он работал в Реале и сборной Испании.

Заметим, Севилья расположилась на 6 строчке в турнирной таблице Примеры. В феврале она продолжит свой путь в ЛЧ, где будет противостоять в 1/8 Боруссии Д.

Севилья благодаря хет-трику Эн-Несири одолела Реал Сосьедад и вплотную приблизилась к Барселоне