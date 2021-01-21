"Звільнення Хулена Лопетегі було найбільш болючішим для мене, тому що він першокласний тренер і людина. Його єдина чорна смуга в кар'єрі припала на період роботи в Реалі. Я був дуже радий за нього, коли він виграв Лігу Європи з Севільєю. Хулен Лопетегі заслужив цю перемогу.

Севілья продовжила співпрацю з Лопетегі

У Реалі він виконав чудову роботу, але йому не пощастило. Не було результатів, і це був не найкращий час для клубу. Він прийшов у клуб, який тільки що виграв три Ліги чемпіонів поспіль, а потім пішов Кріштіану. Було ясно, що рік не буде легким.

Чесно кажучи, мені було дуже шкода його. Йому я співчував найбільше, тому що був і залишаюся впевнений в здібностях Хулена Лопетегі як тренера і як особистості", – цитує Крооса AS.

Нагадаємо, Лопетегі очолив Реал влітку 2018-го, але через провальні результати клубу був звільнений одразу за кілька місяців.

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