После того как стало известно, что Килиан Мбаппе покинет Париж судьба его брата усложнилась. Итан Мбаппе может покинуть ПСЖ уже этим летом.

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Как сообщает RMC Sport, президент лидера Лиги 1 заморозил все переговоры по новому контракту Итана Мбаппе, поскольку не рассчитывают на него на данный момент. Полузащитник ни разу не вызывался в первую команду с февраля, когда пресса написала о переходе Килиана в Реал. У Мбаппе-младшего есть несколько предложений от французских, немецких и испанских клубов, впрочем, он хотел бы остаться в ПСЖ. Отмечается, что Итан чувствует себя в команде хорошо и хочет строить свою карьеру самостоятельно, не оглядываясь на путь своего брата.

Напомним, Итан Мбаппе дебютировал за ПСЖ в Лиге 1 в декабре 2023 года. За парижан он сыграл в трех матчах во всех турнирах. Действующее соглашение Итана с клубом рассчитано до июня 2024 года.

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