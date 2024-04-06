Младший брат Мбаппе страдает из-за действий Килиана – ПСЖ определился с судьбой Итана, у которого заканчивается контракт
Полузащитник ПСЖ Итан Мбаппе может сменить клубную прописку летом.
После того как стало известно, что Килиан Мбаппе покинет Париж судьба его брата усложнилась. Итан Мбаппе может покинуть ПСЖ уже этим летом.
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Как сообщает RMC Sport, президент лидера Лиги 1 заморозил все переговоры по новому контракту Итана Мбаппе, поскольку не рассчитывают на него на данный момент. Полузащитник ни разу не вызывался в первую команду с февраля, когда пресса написала о переходе Килиана в Реал. У Мбаппе-младшего есть несколько предложений от французских, немецких и испанских клубов, впрочем, он хотел бы остаться в ПСЖ. Отмечается, что Итан чувствует себя в команде хорошо и хочет строить свою карьеру самостоятельно, не оглядываясь на путь своего брата.
Напомним, Итан Мбаппе дебютировал за ПСЖ в Лиге 1 в декабре 2023 года. За парижан он сыграл в трех матчах во всех турнирах. Действующее соглашение Итана с клубом рассчитано до июня 2024 года.
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