Після того, як стало відомо, що Кіліан Мбаппе покине Париж, доля його брата ускладнилася. Ітан Мбаппе може покинути ПСЖ вже цього літа.

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Як повідомляє RMC Sport, президент лідера Ліги 1 заморозив всі перемовини щодо нового контракту Ітана Мбаппе, оскільки в клубі не розраховують на нього на цю мить. Півзахисник жодного разу не викликався до першої команди з лютого, коли преса написала про перехід Кіліана в Реал. У Мбаппе-молодшого є кілька пропозицій від французьких, німецьких та іспанських клубів, утім, він хотів би залишитися в ПСЖ. Зазначається, що Ітан почувається в команді добре та хоче будувати свою кар'єру власноруч, не озираючись на шлях свого брата.

Нагадаємо, Ітан Мбаппе дебютував за ПСЖ у Лізі 1 у грудні 2023 року. За парижан він зіграв у трьох матчах у всіх турнірах. Чинна угода Ітана з клубом розрахована до червня 2024 року.

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