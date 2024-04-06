Молодший брат Мбаппе страждає через дії Кіліана – ПСЖ визначився з долею Ітана, у якого закінчується контракт
Півзахисник ПСЖ Ітан Мбаппе може змінити клубну прописку влітку.
Після того, як стало відомо, що Кіліан Мбаппе покине Париж, доля його брата ускладнилася. Ітан Мбаппе може покинути ПСЖ вже цього літа.
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Як повідомляє RMC Sport, президент лідера Ліги 1 заморозив всі перемовини щодо нового контракту Ітана Мбаппе, оскільки в клубі не розраховують на нього на цю мить. Півзахисник жодного разу не викликався до першої команди з лютого, коли преса написала про перехід Кіліана в Реал. У Мбаппе-молодшого є кілька пропозицій від французьких, німецьких та іспанських клубів, утім, він хотів би залишитися в ПСЖ. Зазначається, що Ітан почувається в команді добре та хоче будувати свою кар'єру власноруч, не озираючись на шлях свого брата.
Нагадаємо, Ітан Мбаппе дебютував за ПСЖ у Лізі 1 у грудні 2023 року. За парижан він зіграв у трьох матчах у всіх турнірах. Чинна угода Ітана з клубом розрахована до червня 2024 року.
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