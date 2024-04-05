Парижани та "блаугранас" зустрічалися в плей-офф Ліги чемпіонів п’ять разів. Звісно, найпам'ятніший матч відбувся 2017 року, коли Барселона зуміла здобути блискавичну перемогу 6:1 після 0:4 у Парижі. Та поразка увійшла в історію ПСЖ не тільки як найболючіша, вона додала у словник французів нове слово "Ремонтада".

Перша зустріч між командами в Лізі чемпіонів відбулася 29 років тому. І, як зараз, Барселона та ПСЖ зустрічалися на стадії 1/4 фіналу турніру. "Кулес" – постійний учасник ЛЧ, а парижани, які в сезоні 1993/94 здобули лише другий титул чемпіона Франції, тільки робили собі ім'я у світовому футболі.

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Барселона у своєму складі мала достатньо відомих футболістів: Куман, Надаль, Стоїчков, а також підключалась талановита молодь, як от Хорді Кройф. А керував "блаугранас" легендарний Йохан Кройф, чия постать вже наводила страх на суперника. ПСЖ тієї епохи був набагато скромнішим, ніж зараз. Хоча свої зірки в команді теж були. Ле Гуен, Комбуаре, Браво, Вальдо, Жинола, Раї і Веа готувалися дати бій іменитому супернику на чолі з Луїсом Фернандесом.

"Усі боялися Барсу Йохана Кройфа. Я хотів стати тренером, щоб бути схожим на нього і змусити свої команди грати, як він. Я складав свій іспит проти нього і хотів відповідати йому. Він був монстром і потиснув мені руку. Він виступав за відкритий, видовищний футбол", – пригадав в інтерв’ю L’equipe тренер ПСЖ Луїс Фернандес.

Марі і Жинола, фото: L'Equipe

Барселона сезон 1994/95 проводила важко. "Кулес" ледь вийшли з групи в Лізі чемпіонів, обійшовши Манчестер Юнайтед лише за різницею забитих-пропущених, але все одно залишалися однією з найкращих команд у світі. А ПСЖ, навпаки, провів груповий етап блискуче, вигравши всі шість матчів у групі з Баварією, київським Динамо та московським Спартаком.

На початку березня 1995 року ПСЖ вперше приїхав на Камп Ноу. Луїс Фернандес не наважився виставити на поле свій чарівний квартет Вальдо, Веа, Жинола та Раї. Останній залишився на лавці запасних. "Блаугранас", як і належить фавориту, пішли в атаку. Французи тримали рахунок 0:0 лише завдяки чудовій грі Бернарда Лама, який весь матч грав з двома вивихнутими пальцями. Після перерви майбутній чемпіон світу не впорався з ударом Корнєєва і Барселона вийшла вперед. Париж не здавався. 10 хвилин знадобилося ПСЖ, щоб поновити рівновагу. Джордж Веа вколотив м'яч у сітку воріт, а потім кинувся обіймати Лама, щоб втішити його. Команда Луїса Фернандеса поверталася у Париж з нічиєю і за крок від великого досягнення.

Напередодні матчу-відповіді атмосфера в Парижі була напруженою. Парк де Пренс прийняв 45 тисяч глядачів, а запитів на квитки було близько 200 тисяч.

"Після першого матчу ми хотіли довести їм. Ми хотіли зробити все можливе, щоб перемогти великий клуб", – говорив Луїс Фернандес.

Від самого початку все йшло згідно з очікуваннями вболівальників ПСЖ: високий пресинг, швидкі переходи, з перевагою лівого флангу, де горіли ноги Жинола. Оскільки Барселона вважалася слабкою в повітрі, він постійно віддавав високі передачі, шукаючи голови Веа та Раї. На п'ятій хвилині ліберієць влучив у поперечину воріт Бускетса. Це був лише початок, адже парижани п'ять разів обстукали каркас воріт "кулес" – тричі Жинола, по одному разу Веа та Раї. М'яч не хотів залітати у ворота Барселони, ніби їх хтось зачаклував. Напруга поміж тим зростала, а Парк де Пренс шаленів від гри команди Луїса Фернандеса.

Гравці парижан / фото: D.Fevre/L'Equipe

У той момент парижани думали, що вони мають перевагу, але Барса першою відкрила рахунок. Гравці ПСЖ не змогли надійно зіграти в обороні, коли подачу Кумана зі штрафного головою замкнув Бакеро. Але, як і в першому матчі, команда Луїса Фернандеса не збиралася здаватися.

"У 1995 році було важко. Ми перемогли Баварію Трапаттоні (2:0). Був Аякс ван Гала, з Клюйвертом, Зеєдорфом і Давідсом, Барса Кройфа, Мілан Капелло з Мальдіні, Барезі, Десаї, Бобаном і Савічевічем. У той час ПСЖ звик вигравати одне за одним, були таланти, і клуб зберігав один і той самий кістяк з сезону в сезон. А ще була сила і бажання. Ми думали, що зможемо перемогти, нас ніщо не стримувало. Сила команди 1995 року полягала в її дусі, хлопці, всі вони були міцними. Пріоритетом був колектив, гравці були сильні духом", – пригадував Луїс Фернандес.

ПСЖ побіг відіграватися. Подачу з кутового Ле Гуена класно замикає Раї. Через дев'ять хвилин Венсан Герен з 25 метрів більярдним ударом переправляє м’яч у сітку воріт Бускетса. Парк де Пренс божеволіє! Удар півзахисника вийшов не дуже сильним, але його було достатньо для того, щоб забезпечити ПСЖ перемогу і вихід у свій перший півфінал Ліги чемпіонів. Історія, яка написалася в першому зіткненні з Барселоною. L'equipe виходить з заголовком: "Грандіозно".

"ПСЖ виграв цей матч не тільки завдяки згуртованості своїх гравців або їхній якості, він також виграв його завдяки вибору свого тренера, ризику, на який він пішов, і його чудовим амбіціям у футболі", – похвалив наставник Барси Йохан Кройф свого колегу з ПСЖ.

Після матчу тодішній президент ПСЖ Мішель Денізо сказав в ефірі TF1: "Це мої найпрекрасніші емоції та мій найпрекрасніший вечір як президента".

Далі парижан чекав у півфіналі Мілан. Нічого хорошого у ПСЖ не вийшло, вони згоріли 0:3. Джордж Веа, який забив сім голів у кампанії Ліги чемпіонів 1994/95, став найкращим бомбардиром турніру. Луїсу Фернандесу вдалося погаласувати в Європі. Його досягнення трималося 25 років.

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