Лига 1, 28-ый тур

Лилль – Марсель – 3:1

Голы: Дэвид, 54 (пен.), Кабелла, 71, Г. Гудмундссон, 84 – Исмаили, 81 (аг)

Лилль не проигрывал 6 матчей подряд во всех турнирах, а вот Марсель давно растерял импульс от победы над Шахтером – серия из трех поражений. Паулу Фонсека и Исмаили имели возможность наказать обидчиков "горняков".

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Первый тайм прошел без голов, но уже в дебюте второго хозяева повели. Их лучший бомбардир Джонатан Дэвид заработал и сам реализовал пенальти – 16-й точный удар канадца в чемпионате. Кабелла удвоил преимущество Лилля. Хавбек технично пробил под перекладину и даже не думал сдерживаться, празднуя гол в ворота бывшей команды.

Курьезный автогол Исмаили вернул надежду Марселю. Александро панически выносил мяч и влепил в экс-защитника Шахтера. Радость провансальцев оказалась недолгой. За 3 минуты Гудмундссон подытожил красивую атаку Лилля, установив финальные 3:1.

"Доги" вернулись на третью строчку и ждут матча Монако. А вот Марсель с ужасной серией вообще не может приблизиться к зоне еврокубков.

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