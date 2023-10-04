Мюллер вышел на второе место по количеству побед в ЛЧ – впереди только заоблачный Роналду
Нападающий Баварии Томас Мюллер входит в список самых успешных игроков в истории ЛЧ.
Ветеран "ротен" вышел на концовку матча против Копенгагена и ассистом помог команде вырвать победу. Для 34-летнего Мюллера она стала 101-й в рамках Лиги чемпионов.
ПСВ спасся в игре с Севилией – Рамос установил рекорд, привез пенальти и гол
Немец сравнялся с легендарным вратарем Реала Икером Касильясом. Впереди только Криштиану Роналду, у которого 115 побед. Очевидно, что Мюллер в нынешнем сезоне обойдет Касильяса, но догнать Криша не получится даже теоретически (может быть максимум 112 побед). Контракт форварда с Баварией истекает летом 2024 года.
Добавим, что Мюллер дебютировал на уровне ЛЧ 10 марта 2009 года и сразу забил в матче 1/8 финала против Спортинга (7:1). С тех пор "раумдойтер" отыграл 150 матчей, оформив 53 гола и 34 ассиста.
Галатасарай в матче с нереализованным пенальти перестрелял Манчестер Юнайтед, Бавария вырвала победу у Копенгагена