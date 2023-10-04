Ветеран "ротен" вышел на концовку матча против Копенгагена и ассистом помог команде вырвать победу. Для 34-летнего Мюллера она стала 101-й в рамках Лиги чемпионов.

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Немец сравнялся с легендарным вратарем Реала Икером Касильясом. Впереди только Криштиану Роналду, у которого 115 побед. Очевидно, что Мюллер в нынешнем сезоне обойдет Касильяса, но догнать Криша не получится даже теоретически (может быть максимум 112 побед). Контракт форварда с Баварией истекает летом 2024 года.

Jugadores con más victorias en la historia de la Champions:



1. Cristiano Ronaldo 115

2. Thomas Muller 101

3. Iker Casillas 101

4. Lionel Messi 95

5. Karim Benzema 94

6. Xavi Hernández 91

7. Manuel Neuer 89

8. Toni Kroos 88#realmadrid #bellingham #cr7 pic.twitter.com/lYY6oudcsi — Only Stats (@TheGoatStats) October 3, 2023

Добавим, что Мюллер дебютировал на уровне ЛЧ 10 марта 2009 года и сразу забил в матче 1/8 финала против Спортинга (7:1). С тех пор "раумдойтер" отыграл 150 матчей, оформив 53 гола и 34 ассиста.

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