Центральный защитник ПСВ Андре Рамальо дважды грубо ошибся по ходу матча с Севильей – по разу в каждом из таймов. Во втором случае испанская команда забила, однако после видеопросмотра гол был отменён. Оказалось, что Педроса подыграл себе рукой, прежде чем отправить мяч в сетку.

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В целом матч в Эйндховене был равным, но в середине второго тайма Севилье удалось забить после розыгрыша стандартного положения. Гости решили не подавать, а разыграть угловой – и это принесло свои плоды. Капитан Севильи Хесус Навас нашёл в чужой штрафной Серхио Рамоса, и ветеран, выиграв борьбу у 21-летнего хавбека Малика Тиллмана, скинул мяч на Гуделя. Тем самым Рамос стал самым возрастным игроком в турнире, который оформил голевой пас. Это случилось в возрасте 37 лет и 187 дней – по этому показателю Рамос на 168 дней опередил Франческо Тотти.

На 84-й минуте Тиллман и Рамос стали героями ещё одного ключевого эпизода: испанский защитник сфолил против американца в своей штрафной – Люк де Йонг реализовал пенальти.

Де Йонг быстро достал мяч из ворот Севильи и побежал устанавливать его на центр поля. Было очевидно желание эйндховенцев выиграть эту встречу, но они пропустили сразу после того, как гости разыграли мяч с центра поля. Хуанлу навесил с правого фланга на Эн-Несири, и центрфорвард со второго этажа прошил Бенитеса.

Как оказалось, и это взятие ворот было не последним в этот вечер. Хозяева заработали опасный штрафной на правом фланге на чужой половине поля, и игроки Севильи не усмотрели за правым защитником Тезе при розыгрыше этого стандарта. Серхио Рамос проиграл верховую борьбу де Йонгу, и тот скинул мяч на дальнюю штангу. Тезе оставалось просто подставить ногу...