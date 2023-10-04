Ветеран "ротен" вийшов на кінцівку матчу проти Копенгагена і асистом допоміг команді вирвати перемогу. Для 34-річного Мюллєра вона стала 101-ю в рамках Ліги чемпіонів.

ПСВ врятувався у грі з Севільєю – Рамос встановив рекорд, привіз пенальті та гол

Німець зрівнявся з легендарним воротарем Реала Ікером Касільясом. Попереду лише Кріштіану Роналду, у якого 115 перемог. Очевидно, що Мюллєр у нинішньому сезоні обійде Касільяса, але наздогнати Кріша не вийде навіть теоретично (може бути максимум 112 перемог). Контракт форварда з Баварією завершується влітку 2024 року.

Jugadores con más victorias en la historia de la Champions:



1. Cristiano Ronaldo 115

2. Thomas Muller 101

3. Iker Casillas 101

4. Lionel Messi 95

5. Karim Benzema 94

6. Xavi Hernández 91

7. Manuel Neuer 89

8. Toni Kroos 88#realmadrid #bellingham #cr7 pic.twitter.com/lYY6oudcsi — Only Stats (@TheGoatStats) October 3, 2023

Додамо, що Мюллєр дебютував на рівні ЛЧ 10 березня 2009 року і відразу забив у матчі 1/8 фіналу проти Спортінга (7:1). Відтоді "раумдойтер" відіграв 150 матчів, оформивши 53 голи та 34 асисти.

Галатасарай у матчі з нереалізованим пенальті перестріляв Манчестер Юнайтед, Баварія вирвала перемогу в Копенгагена