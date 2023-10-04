Мюллер вийшов на друге місце за кількістю перемог в ЛЧ – попереду лише захмарний Роналду
Нападник Баварії Томас Мюллєр входить до списку найуспішніших гравців у історії ЛЧ.
Ветеран "ротен" вийшов на кінцівку матчу проти Копенгагена і асистом допоміг команді вирвати перемогу. Для 34-річного Мюллєра вона стала 101-ю в рамках Ліги чемпіонів.
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Німець зрівнявся з легендарним воротарем Реала Ікером Касільясом. Попереду лише Кріштіану Роналду, у якого 115 перемог. Очевидно, що Мюллєр у нинішньому сезоні обійде Касільяса, але наздогнати Кріша не вийде навіть теоретично (може бути максимум 112 перемог). Контракт форварда з Баварією завершується влітку 2024 року.
Додамо, що Мюллєр дебютував на рівні ЛЧ 10 березня 2009 року і відразу забив у матчі 1/8 фіналу проти Спортінга (7:1). Відтоді "раумдойтер" відіграв 150 матчів, оформивши 53 голи та 34 асисти.
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