Во вторник в группе А состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 2-й тур, группа А

Копенгаген – Бавария – 1:2

Голы: Лерагер, 56 – Мусиала, 67, Тель, 83

Манчестер Юнайтед – Галатасарай – 2:3

Голы: Хёйлунд, 17, 67 – Заха, 23, Икарди, 81

Нереализованный пенальти: Икарди, 78

Удаление: Каземиро, 77 (МЮ, вторая желтая карточка)

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Копенгаген удивил в первом тайме матча с Баварией. Мюнхенцы владели игровым преимуществом, но забить не смогли. Более того, соперник перестрелял их по количеству ударов, которые, однако, цели не достигли.

После перерыва Лерагер вывел хозяев вперед, заставив закрыть рот скептикам. Бавария уже традиционно в этом сезоне включилась лишь тогда, когда запахло жареным. Сначала Мусиала накрутил нескольких соперников и нанес точный удар в нижний угол ворот. А потом сыграли замены: связка Мюллер-Тель принесла "Ротен" три очка (первый подал, а второй пробил под перекладину).

В параллельной встрече Галатасарай на выезде перестрелял Манчестер Юнайтед. Хозяева забили первыми, но еще до середины тайма счет был равным. После перерыва Хёйлунд оформил дубль, но уже через 10 минут манкунианцы остались в меньшинстве – Каземиро заработал второй "горчичник" и привез пенальти. К мячу подошел Икарди, но... пробил мимо стойки. Аргентинцу вскоре удалось реабилитироваться, перебросив мяч через Онану, который вышел далеко из ворот.

Сенсационная победа Галатасарая, которая подняла его на второе место с четырьмя очками. Лидирует с полным пакетом Бавария, Копенгаген с 1 очком третий. Главный неудачник группы – Манчестер Юнайтед, который пока идет с нулем.

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