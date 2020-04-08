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Мюллер троллит журналистов, принимает роды и смешит даже соперников: Бавария сохранила самого веселого игрока мира

08:00 60 Читати українською
Мюллер троллит журналистов, принимает роды и смешит даже соперников: Бавария сохранила самого веселого игрока мира
Томас Мюллер умеет развлекаться / фото из соцсетей

Один из старожилов команды продолжит выступления в футболке самого титулованного клуба Германии. "Футбол 24" вспоминает, почему Томаса Мюллера считают едва ли не самым веселым футболистом мира.

Бавария объявила о подписании нового контракта с Томасом Мюллером. 30-летний нападающий мюнхенцев будет выступать за родную команду до конца сезона 2022/23. Вполне возможно, что воспитанник Баварии проведет в клубе всю профессиональную карьеру. Он уже занимает 7 место по количеству матчей в футболке "ротен" – до легендарного Франца Беккенбауэра, который идет 6-м, осталось всего 10 поединков. В активе Томаса 195 голов за Баварию – это 4 показатель в истории клуба.

Мюллер дебютировал за первую команду в 2007 году и уже успел наиграть за клуб более 500 матчей. Среди его титулов – 8 званий чемпиона Германии, пять Кубков и Суперкубков страны, победа в Лиге чемпионов 2012/13 и "золото" Мундиаля в Бразилии в составе национальной сборной Германии. Всего 22 командных трофея за карьеру – показатель, которым стоит гордиться.

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Интересно, что вместо традиционной фотосессии с руководством клуба, как это обычно бывает в таких случаях, лидер Баварии фотографировался довольно оригинально, сохраняя расстояние в несколько метров от других людей. Такие они, реалии в условиях пандемии коронавируса – безопасность превыше всего.

Хотя именно в случае с Томасом Мюллером удивляться не приходится – он давно известен своими оригинальными выходками, из-за которых считается одним из самых веселых футболистов мира. Не верите? Листайте дальше.

8 марта Мюллер забил победный гол в ворота Аугсбурга, а уже через несколько часов стал акушером. Роды были необычными – рожала одна из кобыл футболиста. Лошади – это известное увлечение Томаса и его жены Лизы, а потому супруги уделяют своим воспитанникам много времени и внимания.

* Осторожно – особенно уязвимым лучше не смотреть:

Career switch @esmuellert ️️

Допис, поширений 433 (@433)

А как вам "танец" звезды Баварии с необычной партнершей?

Кстати, о танцах. Их Мюллер также любит. Особенно на чемпионских вечеринках, которых в активе чемпиона мира-2014 собралось уже достаточно.

Выпить пива или облить им кого-то из одноклубников? Да никаких проблем – особенно во время Октоберфеста или празднования очередного трофея.

Томас любит фанатов, а те отвечают взаимностью. Он не отказывается от после матча подойти к фанатской трибуне и заорать вместе с болельщиками, используя мегафон.

Он умеет рассмешить даже болельщиков соперника. Несколько тысяч фанов Шальке устроили Томасу овацию после неуклюжего исполнения углового удара.

Все знают, что лучший способ избежать журналистов – сделать вид, что ты разговариваешь по телефону. Мюллер превзошел всех – однажды в аэропорту Мюнхена в качестве мобильного он использовал... паспорт. Таким образом он ушел от ответа на вопрос о возможности перехода в Манчестер Юнайтед. Это на самом деле роскошно.

Такой он – Томас Мюллер. У него были взлеты и падения, но он остался верен Баварии. Да и трудно его представить в футболке другого клуба – как минимум, фанам мюнхенцев.

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