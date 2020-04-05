"Польский Месси" поддержал мировой челлендж и разбил новенький телевизор – жена уничтожает отборными матами (18+)

Пан Марек стал сенсационной звездой польского интернета благодаря рулону туалетной бумаги.

Видео с "Польским Месси" за короткое время превратилось в топ-тренд в социальных сетях. Он, бывший футболист Эланы с Торуня (2006-2008), поддерживает мировой челлендж с туалетной бумагой, но еще не знает, какая слава его ожидает. Марек эффектно жонглирует импровизированным мячом, пока не разбивает новенький телевизор, а потом еще и корчится от боли, получив повреждение в собственном доме. Дальше – сюрреалистическая картина. Появляется жена, которая просто уничтожает человека отборными польскими матом... на камеру, хотя и не догадывается об этом.

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За несколько дней его видео подрывает сеть. О нем пишут ведущие сайты страны и приглашают на интервью. В период футбольного затишья он – звезда польской "пилки".

"Жена в тот день сказала, чтобы я не увлекался туалетной бумагой. Она знает мой вес, знает, что маневренность слабая, и она почувствовала, чем это может закончиться. Телевизор в комнате – практически новый, я сделал только второй взнос по кредиту. Она не должна была так реагировать, но это – всего лишь нервы, случается. У нас хорошая семья, не хочу, чтобы люди думали, что мы какие-то ненормальные", – рассказывает Марек в интервью Sport.pl.

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