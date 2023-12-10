– На самом деле вы не имели никакого отношения к пяти пропущенным головам, но всегда именно вы подходите и объясняете некоторые вещи. Иногда это раздражает, не правда ли?

– Вовсе нет. Это часть работы. Вы задаете вопросы 5, 10 или 15 лет – независимо от результата. Мы оба любим свою работу, и это часть этого. Хотя, конечно, проигрывать мы не любим.

Позорное поражение Тухеля в видеообзоре матча Айнтрахт – Бавария – 5:1

– Но это также часть работы ваших товарищей по команде – отвечать на вопросы и объяснять сложные вещи.

– Они делают это довольно часто. Но это очевидно – если у вас есть пенальтист, очень уверенно исполняющий пенальти, тогда вы отправляете каждый раз его. Когда дело доходит до комментариев, то Мануэль Нойер и я здесь самые опытные. Вот почему я постоянно появляюсь. Было бы глупо, если бы сейчас здесь стояли 19-летние и, возможно, позволили себя вывести на скользкий лед, – цитирует Мюллера Bayern&Germany.

Бавария потерпела унизительный разгром от Айнтрахта, пропустив 5 голов, Унион прервал 10-матчевую безвыигрышную серию