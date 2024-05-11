Завершился чемпионат Серии Б, по итогам которого Серия А узнала имена двух новичков.

В пятницу, 10 мая, во втором дивизионе чемпионата Италии состоялся завершающий тур. Парма, которая досрочно сумела получить путевку в Серию А, официально стала чемпионом.

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Второе место в турнирной таблице заняла команда Сеска Фабрегаса. Комо впервые за 21 год вышел в Серию А. Последний раз "бело-голубые" играли в Серии А в сезоне 2002/03.

Судьба третьей путевки в высший дивизион будет разыграна между командами, занявших с третьего по восьмое места. Венеция, Кремонезе, Катандзаро, Палермо, Сампдория Андреа Пирло и Брешия поборются за право сыграть в Серии А.

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