Айнтрахт разгромил Баварию в 14-м туре чемпионата Германии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Мюнхенцы неожиданно проиграли в выездном матче против Айнтрахта. Еще до перерыва Бавария пропустила три мяча.

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Исправить ситуацию после перерыва не удалось, но гол престижа все же организовали. Киммих классным ударом положил мяч в девятку. Айнтрахт тоже не сидел без дела и во втором тайме еще дважды огорчил Нойера.

Бавария потерпела самое крупное поражение за последние 4 года. Последний раз мюнхенцы так разгромно проигрывали в 2019 году. Примечательно, что тогда их с таким же счетом обыграли именно франкфуртцы (1:5).

Бавария сейчас находится на втором месте с 32 очками, а Айнтрахт занимает седьмую строчку с 21 баллом.