– Насправді ви не мали жодного стосунку до п'яти пропущених голів, але завжди саме ви підходите і пояснюєте деякі речі. Часом це дратує, чи не так?

– Зовсім ні. Це частина роботи. Ви ставите питання 5, 10 чи 15 років – незалежно від результату. Ми обидва любимо свою роботу, і це частина цього. Хоча, звичайно, програвати ми не любимо.

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– Але це також частина роботи ваших товаришів по команді – відповідати на запитання та пояснювати складні речі.

– Вони роблять це досить часто. Але це очевидно – якщо у вас є пенальтист, який дуже впевнено виконує пенальті, тоді ви відправляєте щоразу його. Коли справа доходить до коментарів, то Мануель Нойєр і я тут найдосвідченіші. Ось чому я постійно з’являюся. Було б нерозумно, якби зараз тут стояли 19-річні і, можливо, дозволили себе вивести на слизький лід, – цитує Мюллєра Bayern&Germany.

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