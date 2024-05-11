"Кулес" летом планируют усилить линию атаки. В своих соцсетях Ламин Ямал выложил провокационный пост, где испанец стоит рядом с Нико Уильямсом с подписью "Soon".

Изгнанник Хави вернется в Барселону – "кулес" упустили возможность заработать на его трансфере

Испанская пресса неоднократно писала об интересе к нападающему Атлетика со стороны Барселоны. Руководство "блаугранас" не отказалось от борьбы за Нико Уильямса.

Как информирует Som I Serem FCB со ссылкой на Тони Хуанмарти, "кулес", как только подпишут опорного полузащитника и выйдут на правило 1:1 (одна продажа – одна покупка), вложат все свои деньги в трансфер нападающего Атлетика.

Напомним, что Нико Уильямс имеет действующий контракт с клубом из Бильбао до 2027 года. Всего 21-летний игрок сыграл за Атлетик в 119 матчах во всех турнирах. В его активе 19 голов и 23 ассиста.

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