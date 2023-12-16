Поиски капитана стали дополнительной проблемой для Манчестер Юнайтед перед выездом на Энфилд.

Бруну Фернандеш "самоликвидировался", получив глупую желтую и дисквалификацию в предыдущем туре против Борнмута. Его мог бы заменить бывший владелец повязки Харри Магуайр, но некстати получил травму.

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Эрик Тен Хаг признался, что уже сделал свой выбор, хотя не стал раскрывать фамилии. Болельщики МЮ склоняются к трем кандидатам – Рашфорд, Шоу или Варан. Француз носил повязку в похожей ситуации, но в последнее время он выпал из состава и тоже испытывает определенные проблемы со здоровьем.

Матч Ливерпуль – МЮ состоится 17 декабря, начало в 18:30. Предыдущие 2 приезда Юнайтед на Энфилд завершались избиениями – 0:4 и 0:7.

Манчестер Юнайтед вылетел из еврокубков после поражения от Баварии, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.