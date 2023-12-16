Бруну Фернандеш "самоліквідувався", отримавши дурну жовту і дискваліфікацію у попередньому турі проти Борнмута. Його міг би замінити колишній власник пов'язки Харрі Магуайр, але невчасно отримав травму.

"Просто не розумію цього": Клопп незадоволений публікаціями про погану форму Манчестер Юнайтед

Ерік Тен Хаг зізнався, що вже зробив свій вибір, хоча не став розкривати прізвища. Вболівальники МЮ схиляються до трьох кандидатів – Рашфорд, Шоу або Варан. Француз носив пов'язку у схожій ситуації, але останнім часом він випав зі складу і також має певні проблеми зі здоров'ям.

Матч Ліверпуль – МЮ відбудеться 17 грудня, початок о 18:30. Попередні 2 приїзди Юнайтед на Енфілд завершувалися побиттями – 0:4 і 0:7.

Манчестер Юнайтед вилетів з єврокубків після поразки від Баварії, посівши останнє місце в групі Ліги чемпіонів