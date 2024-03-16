Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг будет иметь хоть какое-то кадровое пространство в четвертьфинале Кубка Англии против Ливерпуля.

"У нас была хорошая неделя. Магуайр, Ван-Биссака и Хёйлунд вернулись. Они частично начали работать в начале недели, а сегодня (15 марта) все имели полноценную сессию. Я думаю, что они будут доступны. Завтра у нас будет еще одна сессия и оценим их состояние более подробно. Сейчас все в порядке.

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Кроме того, было очень хорошо, что Мейсон Маунт тренировался с нами всю неделю. Сначала частично, потом наравне со всеми. Он также выглядит хорошо", – цитирует Тен Хага пресс-служба МЮ.

Напомним, четвертьфинал Кубка Англии между "дьяволами" и Ливерпулем состоится 17 марта, начало в 17:30. Хёйлунд с 13 голами является лучшим бомбардиром Юнайтед, а 65-миллионный Маунт пропустил 4 месяца из-за травмы голеностопа.

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