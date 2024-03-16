"Ми мали гарний тиждень. Магуайр, Ван-Біссака та Хьойлунд повернулися. Вони частково почали працювати на початку тижня, а сьогодні (15 березня) усі мали повноцінну сесію. Я думаю, що вони будуть доступні. Завтра ми матимемо ще одну сесію і оцінимо їхній стан більш детально. Наразі все гаразд.

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Крім того, було дуже добре, що Мейсон Маунт тренувався з нами весь тиждень. Спочатку частково, потім нарівні з усіма. Він також виглядає добре", – цитує Тен Хага прес-служба МЮ.

Нагадаємо, чвертьфінал Кубка Англії між "дияволами" та Ліверпулем відбудеться 17 березня, початок о 17:30. Хьойлунд з 13 голами є найкращим бомбардиром Юнайтед, а 65-мільйонний Маунт пропустив 4 місяці через травму гомілкостопу.

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