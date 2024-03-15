Противостояние английских команд в Лиге чемпионов – это всегда яркое зрелище. Особенно когда речь идет о плей-офф, ведь на пути к финалу борьба особенно остра.

Голевые феерии, которые завершаются ничейным результатом, в Лиге чемпионов встречаются не так уж часто. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает об одном из таких матчей, который стал украшением турнира на долгие годы.

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Уничтоженный Реал и экономия сил

Пути Челси и Ливерпуля в 1/4 финала Лиги чемпионов были совершенно разными. Лондонцы, игравшие в статусе финалиста турнира, в лайтовом режиме прошли групповой этап с Ромой, Бордо и ЧФР и одолели Ювентус в первом противостоянии в плей-офф. Только с туринцами пришлось затруднительно (1:0 и 2:2), в то время как в группе много сил тратить не пришлось.

Зато мерсисайдцам пришлось бороться за путевку в плей-офф с Атлетико, Марселем и ПСВ. Уверенное первое место в группе стало ярким свидетельством высокого класса команды, хотя впоследствии было еще более яркое зрелище. В 1/8 финала Ливерпуль встретился с Реалом, и не просто победил, а просто деклассировал соперника. Особым оказался матч на Энфилде – не каждый был способен унизить королевский клуб со счетом 4:0. Ребята Бенитеса были просто безудержными, но никто не ожидал, что Челси станет подарком.

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Сюрприз на Энфилде

На Энфилде все началось по сценарию Ливерпуля, и уже на 6-й минуте Торрес открыл счет в матче. Однако Челси не собирался повторять судьбу Реала и проявил то, чего так не хватало тогда мадридцам – характер.

Еще до перерыва подопечные Гуса Хиддинка восстановили статус-кво – отметился Бранислав Иванович. Во втором тайме безумные атаки от двух команд продолжились, но удача была на стороне "синих". Сначала Иваночич снова был первым на мяче после навеса с углового и оформил дубль, а затем Баллак выдал шикарную разрезную передачу на Малуда, тот прострелил, и Дрогба поставил точку в матче. Бенитес гнал своих ребят вперед, но оборона Челси играла надежно. 3:1 – на Стемфорд Бридж Ливерпулю нужно было чудо.

Драма на Стемфорд Бридж

В Лондоне события разворачивались настолько ярко и динамично, что этот матч точно в списке лучших в истории турнира. Ливерпуль с первых минут бросился в атаку, однако желаемое получил совсем неожиданно – Аурелио авантюрно пробил со штрафного, увидев, что Чех выбрал слишком самоуверенную позицию в дальнем углу, ожидая навеса – 0:1. Через несколько минут аналогичный штрафной. В этот раз Аурелио подал, а Шкртел оказался на газоне – пенальти. Алонсо уверенно его реализовал. Лишь середина первого тайма, а Ливерпуль уже выполняет задание!

Однако после перерыва ситуация изменилась. Безумная ошибка Рейны – и Дрогба разрушает мечту мерсисайдцев. Испанский голкипер не справился с давлением и "удивил" уже в следующем моменте. Из-за неудачно выставленной стенки Пепе не смог справиться с сильным, но далеко не самым сложным ударом Алекса – 2:2.

Окрыленный успехом Челси побежал добивать соперника. Очередной удачный пас Баллака, ассист Дрогба – и Баллак вообще выводит хозяев вперед. Стэмтфорд Бридж сходит с ума – теперь команде точно ничего не угрожает.

Гол Лукаса Лейвы на 81-й минуте заставила надежду забрезжить в сердцах болельщиков мерсисайдцев. Через две минуты она уже пылала – Куйт был первым на мяче после навеса Риеры и снова вывел Ливерпуль вперед! Еще один гол, и копилка камбеков Ливерпуля пополнится еще одной яркой историей.

Однако судьба решила по-другому. Контратака Челси, точный удар Лэмпарда – и 4:4. Ответить Ливерпулю было нечем, а Джеррард, ведущий за собой в любых ситуациях, участия в матче не принимал. Красивая драма завершилась счастливым для Челси финалом, а результативная ничья стала украшением истории Лиги чемпионов.