Игрок получил сложную травму еще в начале февраля. Возвращение на футбольное поле ожидается не раньше апреля. Несмотря на это Лионель Скалони решил включить Мартинеса в заявку национальной команды на ближайшие матчи.

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Замысел наставника действующих чемпионов мира заключается в том, что Лисандро пойдет на пользу пребывание в команде, хоть он и не будет играть, сообщает ESPN. В марте сборная Аргентины проведет два товарищеских матча – против Сальвадора (23 марта) и Коста-Рики (26).

К слову, нынешний сезон для Мартинеса складывается неудачно. Он успел сыграть лишь 10 матчей во всех турнирах. Осенью он уже вылетал из-за травмы аж на три месяца, после реабилитации провел четыре поединка и снова оказался в лазарете.