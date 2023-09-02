Манчесетр Юнайтед официально сообщил о переходе 21-летнего форварда в Хетафе на правах аренды до конца сезона.

Манчестер Юнайтед успел подписать полуфиналиста ЧМ-2022 – четвертый трансфер "дьяволов" за день

Гринвуд считался одним из главных талантов "дьяволов", но полтора года назад попал в скандал. Девушка Герриет обвинила его в постоянном насилии, выложив фото своих побоев. МЮ немедленно отстранил нападающего, а делом занялась полиция. В начале этого года Гринвуда оправдали, однако руководство "дьяволов" все же не решилось возвращать воспитанника.

Хетафе и без того имеет репутацию грубиянов и провокаторов, а теперь следует ожидать новой волны хейта из-за приглашения игрока с такой репутацией. Впрочем, команде Бордаласа явно требовалось усиление слабой атаки – всего один гол в стартовых 3 турах Примеры.

Трансферный дедлайн, лето 2023: Барселона получила желаемое, провал Баварии, экс-игрок Динамо в Шахтере