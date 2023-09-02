МЮ нашел убежище скандальному форварду – обвинения в изнасиловании и 1,5 года без футбола не испугали клуб Ла Лиги
Нападающий Мейсон Гринвуд попытается реанимировать карьеру в скромном испанском клубе.
Манчесетр Юнайтед официально сообщил о переходе 21-летнего форварда в Хетафе на правах аренды до конца сезона.
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Гринвуд считался одним из главных талантов "дьяволов", но полтора года назад попал в скандал. Девушка Герриет обвинила его в постоянном насилии, выложив фото своих побоев. МЮ немедленно отстранил нападающего, а делом занялась полиция. В начале этого года Гринвуда оправдали, однако руководство "дьяволов" все же не решилось возвращать воспитанника.
Хетафе и без того имеет репутацию грубиянов и провокаторов, а теперь следует ожидать новой волны хейта из-за приглашения игрока с такой репутацией. Впрочем, команде Бордаласа явно требовалось усиление слабой атаки – всего один гол в стартовых 3 турах Примеры.
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