Марокканец отыграет сезон 2023/24 за "красных дьяволов" на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Ливерпуль завершил дорогой трансфер из Баварии

Детали сделки раскрывают инсайдеры. МЮ заплатит Фиорентине 10 млн евро за аренду и следующим летом будет иметь право выкупа еще за 25 млн. Амрабат все лето ждал именно предложения Юнайтед, игнорируя Ливерпуль, Барселону и другие топ-клубы. Полуфиналист ЧМ-2022 отлично знает Эрика Тен Хага, с которым пересекался в Утрехте.

Манчестер Юнайтед успел оформить 4 новичков в последний день трансферного окна. Помимо 27-летнего Амрабата, команду пополнили Байындыр, Регилон и Эванс.

Трансферный дедлайн, лето 2023: Барселона получила желаемое, провал Баварии, экс-игрок Динамо в Шахтере