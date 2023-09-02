Манчесетр Юнайтед офіційно повідомив про перехід 21-річного форварда у Хетафе на правах оренди до кінця сезону.

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Грінвуд вважався одним з головних талантів "дияволів", але півтора року тому втрапив у скандал. Дівчина Геррієт звинуватила його у постійному насильстві, виклавши фото своїх побоїв. МЮ негайно відсторонив нападника, а справою зайнялася поліція. На початку цього року Грінвуда виправдали, проте керівництво "дияволів" все ж не наважилося повертати вихованця.

Хетафе і без того має репутацію грубіянів та провокаторів, а тепер слід очікувати нової хвилі хейту через запрошення гравця з такою репутацією. Втім, команді Бордаласа явно було потрібне підсилення кволої атаки – всього один гол у стартових 3 турах Прімери.

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