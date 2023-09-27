Сегодня состоялись 7 матчей Кубка английской лиги. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Кубок английской лиги, 1/16 финала

Брэдфорд (4 дивизион) – Мидлсбро (2Д) – 0:2

Голы: Латте Лат, 21, Роджерс, 54

Эксетер (3Д) – Лутон – 1:0

Гол: Митчелл, 83

Удаление: Митчелл, 88 (Е)

Ипсвич (2Д) – Вулверхэмптон – 3:2

Голы: Гатчинсон, 28, Латапо, 39, Тейлор, 58 – Хван, 4, Тоти, 15

Мансфилд (4Д) – Питерборо (3Д) – 2:2, 3:1 в серии пенальти

Голы: Свон, 5 (пен.), Эйкинс, 90+2 (пен.) – Кларк-Харрис, 30, 47

Порт Вейл (3Д) – Саттон (4Д) – 2:1

Голы: Томас, 49, Ойо, 83 – Коли, 70

Солфорд (4Д) – Бернли – 0:4

Голы: Берге, 12, Бруун Ларсен, 20, О'Ши, 27, Одобер, 81

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 3:0

Голы: Гарначо, 21, Каземиро, 27, Марсьяль, 55

Мидлсбро уверенно прошел Брэдфорд, а Лутон после ужасающего старта в АПЛ оконфузился еще и в матче с представителем Лиги 1. Второй потерей элиты стал Вулверхэмптон. "Волки" имели 2 мяча преимущества над Ипсвичем, однако лидер Чемпионшипа оформил яркий камбек.

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Сражение скромных Мансфилда и Питерборо поражало тренерской вывеской – Клаф против Фергюсона. Конечно, речь идет о потомках легенд. Найджел Клаф, сын уже покойного Брайана, в серии пенальти оказался сильнее Даррена Фергюсона, сына сэра Алекса. В еще одной разборке низших дивизионов Порт Вейл дожал Саттон. Бернли оторвался на бедном Солфорде, настреляв 4 гола без ответа.

Манчестер Юнайтед начинал защиту титула матчем с Кристал Пэлас. "Орлам" в середине первого тайма пришлось менять вратаря – Джонстон вышел вместо травмированного Хендерсона (кстати, оба прошли школу как раз МЮ). Новый кипер быстро "проглотил" 2 гола от латиноамериканской парочки Гарначо-Каземиро. После перерыва бразилец вырезал эффектный ассист на Марсьяля, добившего Пэлас.

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