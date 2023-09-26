Пройссен Мюнстер не смог навязать борьбу Баварии (0:3) в рамках 1/32 финала Кубка Германии.

Кубок Германии, 1/32 финала

Пройссен Мюнстер – Бавария – 0:4

Голы: Шупо-Мотинг, 9, Лаймер, 40, Кретциг, 45+5, Тель, 86

Кубок Германии стартовал еще в середине августа, но матч Баварии пришлось перенести из-за Суперкубка. Чемпионы поехали в гости к представителю третьей лиги Пройссену Мюнстеру.

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Томас Тухель выставил экспериментальный состав без Кейна и номинальных центрбеков (в центре обороны играли Горецка и Мазрауи). В воротах дебютировал новичок Перетц.

Бавария быстро открыла счет – Тель прострелил, а Шупо-Мотинг точно пробил. Но потом случилось неприятное повреждение Гнабри, которого пришлось менять. Вышел молодой Кретциг.

Именно он в конце первого тайма оформил разгром, откликнувшись на пас Киммиха. Незадолго до того Лаймер забил второй гол, когда получил идеальный заброс от Горецки. Последний гол в активе Теля.