Сьогодні відбулися 7 матчів Кубка англійської ліги. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Кубок англійської ліги, 1/16 фіналу

Бредфорд (4 дивізіон) – Мідлсбро (2Д) – 0:2

Голи: Латте Лат, 21, Роджерс, 54

Ексетер (3Д) – Лутон – 1:0

Гол: Мітчелл, 83

Вилучення: Мітчелл, 88 (Е)

Іпсвіч (2Д)– Вулверхемптон – 3:2

Голи: Гатчінсон, 28, Латапо, 39, Тейлор, 58 – Хван, 4, Тоті, 15

Мансфілд (4Д) – Пітерборо (3Д) – 2:2, 3:1 в серії пенальті

Голи: Свон, 5 (пен.), Ейкінс, 90+2 (пен.) – Кларк-Харріс, 30, 47

Порт Вейл (3Д) – Саттон (4Д) – 2:1

Голи: Томас, 49, Ойо, 83 – Колі, 70

Солфорд (4Д) – Бернлі – 0:4

Голи: Берге, 12, Бруун Ларсен, 20, О'Ші, 27, Одобер, 81

Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас – 3:0

Голи: Гарначо, 21, Каземіро, 27, Марсьяль, 55

Мідлсбро впевнено пройшов Бредфорд, а Лутон після жахливого старту в АПЛ осоромився ще й в матчі з представником Ліги 1. Другою втратою еліти став Вулверхемптон. "Вовки" мали 2 м'ячі переваги над Іпсвічем, однак лідер Чемпіоншипу оформив яскравий камбек.

Зміни планів порятунку Мудрика – три українці з АПЛ в одній сумнівній компанії, кошмарний Сон Зінченка

Битва скромних Мансфілда і Пітерборо вражала тренерською вивіскою – Клаф проти Фергюсона. Звичайно, йдеться про нащадків легенд. Найджел Клаф, син вже покійного Браяна, у серії пенальті виявився сильнішим за Даррена Фергюсона, сина сера Алекса. У ще одній розбірці нижчих дивізіонів Порт Вейл дотиснув Саттон. Бернлі відірвався на бідному Солфорді, настрілявши 4 голи без відповіді.

Манчестер Юнайтед розпочинав захист титулу матчем з Крістал Пелас. "Орлам" в середині першого тайму довелося міняти воротаря – Джонстон вийшов замість травмованого Хендерсона (до слова, обоє пройшли школу якраз МЮ). Новий кіпер хутко "ковтнув" 2 голи від латиноамериканської парочки Гарначо-Каземіро. По перерві бразилець вирізав ефектний асист на Марсьяля, який добив Пелас.

Баварія впевнено пройшла далі в Кубку Німеччини, але один з лідерів отримав травму