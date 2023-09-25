Сразу четверо украинцев отыграли в 6 туре АПЛ, однако похвастаться победой может не каждый.

Наибольшее внимание было уделено Александру Зинченко, который с Арсеналом принимал Тоттенхэм. "Канониры" дважды выходили вперед, но потом к ним приходил страшный Сон.

Эвертон Виталия Миколенко наконец завоевал первую победу в сезоне, а вот Борнмуту это пока не удается. Илья Забарный допустил несколько ошибок в матче против Брайтона (1:3). Михаил Мудрик пытался вытащить Челси из ямы, однако партнеры были против – поражение от Виллы. Детальнее о достижениях наших представителей в АПЛ смотрите в выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

Испанцы назвали единственный минус Довбика, а Цыганкову придумали опасное прозвище – будут ли новые украинцы в Жироне