Український півзахисник Сергій Мякушко продовжить кар'єру у Колосі, повідомляє офіційний сайт ковалівців.

Динамо віддало в оренду Колосу захисника і форварда

Терміни та умови контракту не повідомляються, відомо лише, що до команди Ярослава Вишняка 28-річний вінгер приєднався у статусі вільного агента. Новачок вже встиг зіграти за Колос у спарингу проти чорногорського Рудара і допоміг своїй новій команді здолати суперника (1:0).

Нагадаємо, Мякушко – вихованець київського футболу. Першою його командою була Оболонь, звідки він у 2013 році перейшов у Динамо. За основу дебютував 27 серпня 2015 року у матчі проти Чорноморця. Встиг також пограти за Говерлу, Ворсклу, Карпати, іспанський Алькоркон та польський Подбескідзе. Останнім його клубом був Минай, який він покинув 2 лютого. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

Трансфери УПЛ зима-2022: міграція з Динамо і Шахтаря в Європу, активізація аутсайдерів – всі переходи