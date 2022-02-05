Контрольные матчи.

Металлист – Металлург Бекабад – 1:2

Голы: Цвиренко, 27 – Норбеков, 17, Бекмуродов, 45

СК Днепр-1 – Спартак Суботица – 3:0

Голы: Назаренко, 36, Довбык, 48, Гуцуляк, 75

Колос – Рудар – 1:0

Гол: Тотовицкий, 85 (пен.)

Металлист после вчерашнего матча в рамках Зимнего Кубка решил испытать тех игроков, которые пропустили вчерашний поединок. Начало игры получилось неудачным – узбеки повели в счете на 17 минуте. Цвиренко красивым ударом в девятку выровнял положение через 10 минут, но Бекмуродов на 45-й минуте забил, как оказалось, победный гол.

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СК Днепр-1, в свою очередь, разбил сербский Спартак. Украинцы владели инициативой на протяжении всего первого тайма, но забили аж на 36 минуте – отметился Назаренко. После перерыва Довбик головой замкнул подачу Ярмолюка, а Гуцуляк забил третий мяч после передачи испанского новичка Гуаля.

Колос в своем поединке оказался сильнее черногорского Рударя. Ковалевцы должны были забивать еще до перерыва, но каркас ворот и голкипер стали помехой. Во второй половине Колос все же вырвал победу: Тотовицкий пасом нашел Диего в штрафной, его удар отбил голкипер на Дениса Кузыка. Добивание рукой остановил защитник, а Тотовицкий реализовал 11-метровый и принес победу.

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