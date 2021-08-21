Бывший защитник Шахтера Вячеслав Шевчук признался, что перед тем, как согласиться стать ассистентом Мирчи Луческу в киевском клубе, должен был бы спросить разрешения у президента "горняков" Рината Ахметова.

"Луческу хотел обо мне договариваться с руководством Динамо. На тот момент Глеб Платов (украинский тренер-аналитик – прим. "Футбол 24") как раз заболел, и я ничего не хотел, какая-то апатия была. Мы в принципе с Луческу разговаривали, он сказал, что будет обсуждать мою кандидатуру, но я ответил: "Мистер, не надо".

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На тот момент еще и такая жесткая атака болельщиков Динамо на него пошла, что если бы еще я туда пришел – был бы капец.

Для моего конкретного роста, если развиваться – я бы предложение рассмотрел. Если бы я принял это решение, то первым бы об этом узнал Ринат Леонидович. Набрал и переговорил бы с ним по этому поводу. Потому что я 13 лет отыграл за Шахтер, состоялся там и как личность, и как игрок, семью создал именно в Донецке. Дочка в Донецке родилась, жена из Донецка. Я должен был бы оповестить Ахметова об этом", – сказал Шевчук в интервью YouTube-каналу "BurBuzz".

Напомним, Вячеслав защищал цвета Шахтера с 2000 по 2002 годы и с 2005 по 2016 годы.

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