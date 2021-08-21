"Я счастлив, что завершил карьеру практически в 38 лет, и в таком клубе, как Шахтер. До такого возраста сумел играть на таком уровне, поддерживать такой уровень, дальше мне не захотелось идти играть куда-то ниже.

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У каждого профессионала должен быть какой-то конец. Это спорт. Он не добавляет здоровья. Я не хочу в 50 лет быть в каком-то проблемном состоянии. Суставы менять на искусственные. Я просто наблюдаю, как происходит с ветеранами многими. Нужно понимать, когда сказать себе "стоп".

После завершения карьеры мы поехали со сборной ветеранов Украины принимать участие в турнире в Испании. После игры ко мне подошел скаут из Мальорки, который до этого расспрашивал обо мне, и сказал, что им нужен опытный игрок на позицию левого защитника.

Мы с ним встретились утром следующего дня, обсудили некоторые моменты, они предлагали контракт на полгода. Я сказал, что это несерьезно. Хотя бы на год. Подписывая контракт на полгода ты теряешь все связи в Украине, это не будет комфортно. Я не эгоист. Переживал за родных.

Поэтому сказал: "Сделайте минимальные условия, я перееду в Испанию, может куплю дом, может останусь здесь жить". Но на больше предложения не последовало. Или полгода, или ничего. И я отказался", – сказал Шевчук в интервью YouTube-каналу "BurBuzz".

Напомним, Вячеслав начал профессиональную карьеру в 1996 году в хмельницком Подолье. После нескольких лет в запорожском Металлурге перешел в Шахтер. Далее были донецкий Металлург, российский Шинник, Днепр и возвращения в 2005 году в Шахтер. С "горняками" Шевчук стал обладателем Кубка УЕФА, 7-кратным чемпионом Украины, 5-кратным обладателем Кубка страны и трижды выигрывал Суперкубок Украины.

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