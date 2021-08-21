Колишній захисник Шахтаря В'ячеслав Шевчук зізнався, що перед тим, як погодитися стати асистентом Мірчі Луческу у київському клубі, мусів би спитати дозволу у президента "гірників" Ріната Ахметова.

"Луческу хотів про мене домовлятись з керівництвом Динамо. Але на той момент Гліб Платов (український тренер-аналітик – прим. "Футбол 24") якраз захворів, і мені нічого не хотілося, якась апатія була. Ми в з Луческу розмовляли, він сказав, що буде обговорювати мою кандидатуру, але я сказав: "Містере, не треба".

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На той момент ще й така жорстка атака уболівальників Динамо на нього пішла, що якби ще я туди прийшов – був би капець.

Для мого конкретного зростання, щоб розвиватися – я б пропозицію розглянув. Якби я прийняв це рішення, то першим би про це дізнався Рінат Леонідович. Набрав і переговорив би з ним щодо цього. Тому що я 13 років відіграв за Шахтар, сформувався там і як особистість, і як гравець, сім'ю створив саме в Донецьку. Донька в Донецьку народилася, дружина з Донецька. Я мав би повідомити Ахметова про це", – сказав Шевчук в інтерв'ю YouTube-каналу "BurBuzz".

Нагадаємо, В'ячеслав захищав кольори Шахтаря з 2000 по 2002 роки і з 2005 по 2016 роки.

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