В понедельник Черноморец провел матч, который окрестили "малым Классическим". Фаршированные 14-ю арендованными динамовцами одесситы встретились с Мариуполем, в заявке которого сейчас находятся 15 "горняков". Победу отпраздновали "моряки", которые в последних двух турах демонстрируют довольно неплохой футбол – до победы над приазовцами подопечные Юрия Мороза устроили перестрелку с Металлистом 1925, завершив со счетом 2:3. Теперь же команде придётся встретиться со старшим братом Мариуполя.

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В поединке против Шахтера одесситы могут надеяться лишь на расточительство гранда. Тягаться с "горняками" трудно любому коллективу (Монако вообще проиграл дончанам), а тотально омоложенный Черноморец пока банально не готов к таким матчам. Небольшое улучшение в игре "моряков" в последних турах связано, в первую очередь, с проблемами соперников – харьковчане практически не прессинговали, а Мариуполь потерял основных полузащитников, сыграв составом со средним возрастом в 19 лет. СК Днепр-1 и Десна, в свою очередь, разгромили подопечных Юрия Мороза, не позволив провести ни одного момента у своих ворот.

Впрочем, Шахтеру не стоит недооценивать аутсайдера. Дончане уже однажды обожглись в УПЛ, неожиданно проиграв Александрии – в игре на встречных курсах в первые 20 минут "горняки" глотнули два гола, после чего "желто-чёрные" закрылись. Подопечным Роберто Де Дзерби так ничего и не помогло – ни звёздные новички, ни правильные тактические решения, ни высокий темп. Чтобы взламывать "автобусы", нужна слаженность действий и игровая стабильность, однако именно её команде и не хватает. Даже с более открытым Металлистом 1925 неделю назад были огромные проблемы – так, за первый тайм команда нанесла всего 1 удар. И это в матче с дебютантом УПЛ!

Выездная победа над Монако посреди недели показала нынешнее состояние проекта Роберто Де Дзерби в полной мере. Прямо сейчас "оранжево-чёрные" могут провести 20-25 минут топового футбола, разрывая соперников любого класса и забивая эффектные голы, однако на большее Шахтера не хватает. Это – нормально, ведь итальянец ставит очень сложную игровую модель, в которой исполнителям приходится много и быстро думать. Дончане пока только учатся, поэтому даже Черноморец будет иметь шансы создать сенсацию – тем более, что проблемы "горняков" в центре обороны никуда не делись.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Шахтер

Черноморец: Кучерук – Путря, Дубко, Кадири, Кузык – Билошевский, Михайленко – Цитаишвили, Бугай, Авагимян – Исаенко

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Марлон, Корниенко – Степаненко, Антонио – Тете, Судаков, Мудрык – Дентиньо

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Черноморец в последних двух турах показал определенный игровой прогресс, что логично – за месяц команда стала лучше понимать требования главного тренера и УПЛ. Конечно, надо делать скидку на класс соперников, однако разница в уровне с грандом может быть компенсирована бешеной мотивацией. Шахтер же неидеальный, а сегодня Роберто Де Дзерби ещё и должен провести ротацию – впереди Монако. В таких условиях прогнозировать какой-то разгром одесситов нельзя.

Впрочем, даже в ничью не верится. Черноморец ещё не готов к таким соперникам, а дончанам необходимо набирать очки любой ценой – после осечки Динамо у них появился шанс сократить отставание от киевлян к минимуму. Именно поэтому шансы "моряков" на сенсацию кажутся мизерными. Шахтер с вероятностью в 99% отпразднует уверенную победу.

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