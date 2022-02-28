Министерство молодежи и спорта Украины обратилось с патриотическим заявлением в крупнейшие спортивные институты относительно отстранения России и запрета спортсменам из страны-агрессора выступать на соревнованиях.

"О спорт! Ты – мир!" – это слова основателя международного олимпийского движения Пьера де Кубертена. Стране, избравшей путь войны и угрожающей всему миру ядерным оружием, не место в международном спорте. Россия использует спортивные успехи для пропаганды собственной идеологии.

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Спорт для россиян не является источником благородного, мирного, дружеского состязания. Это инструмент популяризации идей, устрашения, убийства и уничтожения. Призываем всю спортивную мировую элиту поддержать это требование. МОК, ФИФА, УЕФА и другие международные организации должны исключить Россию не только из соревнований, но и из своих строк.

Требуем от международного спортивного общества:

1. Исключить Россию из всех международных сообществ.

2. Запретить каким-либо российским спортсменам выступать на международных соревнованиях.

3. Остановить продажу прав на трансляции международных соревнований российским каналам.

4. Запретить русским компаниям быть спонсорами интернациональных соревнований и клубов.

5. Поддержать Украину информационно. Приобщайтесь к распространению правдивой информации о действиях страны-агрессора", – говорится в заявлении Министерства молодежи и спорта Украины.