Міністерство молоді та спорту України звернулось із патріотичною заявою у найбільші спортивні інституції щодо відсторонення Росії та заборони спортсменам з країни-загарбниці виступати на змаганнях.

"О спорт! Ти – мир!" – це слова засновника міжнародного олімпійського руху П’єра де Кубертена. Країні, котра обрала шлях війни та погрожує всьому світу ядерною зброєю, не місце в міжнародному спорті. Росія використовує спортивні успіхи для пропаганди своєї ідеології.

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Спорт для росіян не є джерелом благородного, мирного, дружнього змагання. Це інструмент популяризації ідей, залякування, вбивства та знищення. Закликаємо всю спортивну світову еліту підтримати цю вимогу. МОК, ФІФА, УЄФА та інші міжнародні організації мають виключити Росію не тільки зі змагань, а й зі своїх рядків.

Вимагаємо від міжнародного спортивного суспільства:

1. Виключити Росію з усіх міжнародних спільнот.

2. Заборонити будь-яким російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях.

3. Зупинити продаж прав на трансляції міжнародних змагань російським каналам.

4. Заборонити російським компаніям бути спонсорами міжнародних змагань і клубів.

5. Підтримати Україну інформаційно. Долучайтеся до поширення правдивої інформації стосовно дій з боку країн-агресорів", – йдеться у заяві Міністерства молоді та спорту України.

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