В матче 28-го тура УПЛ Полесье на выезде дожало Кривбасс (1:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Поединок 28-го тура УПЛ между Кривбассом и Полесьем растянулся на два дня. В воскресенье команды стартовали в 18:00, но успели сыграть лишь 38 минут из-за воздушной атаки. Оба коллектива хотели доиграть матч, но в конце концов дуэль пришлось переносить на следующий день.

Кривбасс обеспечил себе медали УПЛ

В понедельник воздушная тревога снова не позволила вовремя начать доигровку. Кроме того, обе стороны договорились, что перерыв между таймами продлится всего 5 минут. Стоит отметить, что на этот поединок Кривбасс выходил в статусе бронзового призера – накануне СК Днепр-1 уступил Александрии (0: 1) и потерял шансы зацепиться за третью строчку.

Напомним, как развивались события вчера. Уже на 5-й минуте Соса мог выводить Кривбасс вперед, замыкая головой прострел с правого фланга после быстрой контратаки, но пробил мимо ворот. Полесье же первый прицельный удар нанесло лишь на 22-й минуте – Маханьков спас.

А уже в следующей атаке гости повели в счете: Дибанго не смог выбить мяч, сфера отскочила к Танковскому и тот с дальней дистанции запустил ее под дальнюю штангу.

Сразу после перерыва Лунев проскочил по левому флангу, и его навес выбили на угловой. В ответ Мустафаев попытался забросить голкиперу Кривбасса за шиворот, но не хватило точности. Бескоровайный опасно стрелял по центру – Кудрик на месте. Вскоре Фортюн едва не забил свой дебютный гол в УПЛ: получив пас за спины защитников француз ворвался во вратарскую и пробил – Маханьков на выходе сумел зацепить сферу и перевести на угловой.

Кузык на 55-й минуте мощно замыкал отскок после углового – в считанных сантиметрах от правой стойки. Качели продолжались и уже Назаренко сместился с левого фланга в штрафную и мощно выстрелил – снова спасает Маханьков.

Ндукве попытался поймать кипера Кривбасса врасплох коварным ударом с правого фланга – тот был на страже.

На 67-й минуте Кузык вновь опасно закручивал из-за пределов штрафной под перекладину – чуть выше. Впоследствии вышедший на замену По замыкал навес с правого фланга – в руки Кудрику. Команды продолжали атаковать, не останавливаясь ни на мгновение, приятно удивляя своей игрой.

За 15 минут до завершения матча Кривбасс заработал опасный штрафной, Лунев навесил во вратарскую, где Соса пытался выбить через себя и попал ногой в голову Чоботенко. Вернидуб на бровке не подбирал слов, требуя удаления, но арбитр показал "горчичники" за чрезмерные эмоции Шабанову и Юрию Николаевичу.

Командам оставалось доиграть еще 10 минут, как снова прозвучала воздушная тревога. После вынужденного отдыха криворожане сделали две замены, но так и не смогли навязать сопернику свою игру. На последней минуте житомирцы могли закрывать матч: разыграв атаку 3 в 2, Луифер вышел один на один, но не смог переиграть вратаря Кривбасса.

Победа принесла Полесью 46 очков и шестую строчку, Кривбасс с 54-мя пунктами остался третьим и делегировал Динамо в Лигу чемпионов.

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