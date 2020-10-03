Ингулец в ожидании первой победы в чемпионате принимал Минай. Закарпатцы также находились в не лучшем настроении после разгромов от Олимпика и Динамо. В прошлом сезоне команды встречались в Первой лиге – оба матча завершились ничьими, а соперники вышли в элиту.

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Минай быстро открыл счет. Нуриев, откликаясь на подачу с левого фланга, упал в чужой штрафной площади в борьбе с Козаком. Арбитр назначил пенальти, а сам Нуриев образцово исполнил приговор.

Ингулец получил мяч под свой контроль, но просто не понимал, что с ним делать. Каждый переход через центр поля давался подопечным Сергея Лавриненко очень трудно. А вот гости старались оперативно строить атаки и хотя бы доходили до штрафной. Завершал их преимущественно Кожанов, однако удары ветерана легко брал голкипер.

У Ингульца долгое время не было даже намека на момент – единственный приличный удар нивелировал офсайд. Впрочем, на 34-й минуте "красно-желтые" все же построили хорошую атаку: диагональ на правый фланг, удар в ближний угол, ужасный сейв Поповича. Сичинава ворвался на добивание и упал после фола Маткобожика. Пенальти – Сичинава с "точки" был безошибочен.

На перерыв команды ушли при счете 1:1, хотя по игре не создали почти ничего. Арбитр Николай Балакин спас результативность своими свистками. На старте второго тайма интенсивнее атаковал Ингулец, но все равно желтых карточек было больше, чем ударов по воротам. Пыняшко доигрался – за семь минут получил два "горчичника" и оставил Минай в меньшинстве.

Получив численное превосходство, Ингулец начал поджимать гостей. Супершанс возник у Сичинавы – партнеры вывели грузина один на один с Поповичем, однако голкипер чудом перевел мяч на угловой. С этого же корнера Сичинава получил еще одну возможность, но проиграл очередную дуэль вратарю Миная – удар головой прямо в руки Поповичу.

Ингулец продолжал доминировать: Сергей Лавриненко усилил атаку заменами, а его ребята без устали искали подходы к воротам Миная. Мишуренко раз за разом выходил на ударную позицию – сначала зарядил по воробьям, затем откликнулся на классный пас из глубины и протолкнул мимо Поповича (Маткобожик вынес мяч с линии ворот).

Минай все же выстоял ничью. По итогам 5 туров у обеих команд по 4 очка, хотя закарпатцы имеют игру в запасе. Ни один из новичков УПЛ не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.

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